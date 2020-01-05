Portre - Fethi Sekin anısına... |Video - 05.01.2020

İzmir'de teröristler bavul dolu mühimmatlarla hem İzmir'i hem de tüm ülkeyi hedef aldı. Çok büyük bir katliam planlamışlardı ama hesaba katmadıkları bir şey vardı.. O da tıpkı 15 Temmuz darbe gişiminde olduğu gibi bu ülkenin kahraman evlatlarıydı. 42 yaşındaki polis memuru Fethi Sekin hainlerin karşısına dikildi, kendi canını vererek daha büyük bir katliamı önledi. Onun şehadeti bu ülkenin teröre, teröriste boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Şehit polis memuru Fethi Sekin'in anısına hazırladığımız özel portre haberimiz... 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i şehadetinin 3'üncü yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.