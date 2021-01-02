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Portre - Barış Manço - 02.01.2021

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Giriş: 02.01.2021 22:25
Güncelleme:02.01.2021 23:25
7'den 77'ye herkesin gönlünde taht kuran adam olacak çocukları gözünden tanıyan bir Anadolu ozanından Barış Manço... Şarkıları, fikirleri, sıcaklığı ve samimiyeti ile sadece Türkiye'nin değil dünyanın sevgisini kazanmıştı. Barış abi yaşasaydı bugün 78 yaşında olacaktı. Gönüllerde tah kuran usta sanatçıyı doğum gününde rahmet ve saygıyla anıyoruz.
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