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PORTRE | Alparslan Türkeş'in 24. vefat yıl dönümü ­| MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş kimdir? - 04.04.2021

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Giriş: 04.04.2021 19:58
Güncelleme:04.04.2021 20:04
Bir dava adamı olan Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, vefatının 24. yıl dönümünde anılıyor. Peki, Alparslan Türkeş kimdir? İşte Alparslan Türkeş’in sivil ve siyasi hayatını anlatan A Haber’in hazırladığı porte…
Başkan Erdoğan Türkeşi vefatının 24. yılında andı BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKEŞ'İ VEFATININ 24. YILINDA ANDI
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