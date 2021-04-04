Bir dava adamı olan Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, vefatının 24. yıl dönümünde anılıyor. Peki, Alparslan Türkeş kimdir? İşte Alparslan Türkeş’in sivil ve siyasi hayatını anlatan A Haber’in hazırladığı porte…