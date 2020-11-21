21 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Portre Videoları Porte - Zakar Tarver

Porte - Zakar Tarver - 21.11.2020

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2020 22:00
Güncelleme:21.11.2020 22:13
27 Mayıs Darbesi'nin unutturulmuş bir kurbanı Zakar Tarver! O, Demokrat Parti'nin Ermeni kökenli milletvekiliydi. Tarver, Yassıada'ya sevk edildikten kısa bir süre sonra vefat etti. Ölüm raporunda vefat sebebi kalp krizi yazıyordu. Ancak Tarver'in ölüm sebebinin görevli subaylar tarafından dövülmesi olduğu iddia edildi. İşte Doktor Zakar Tarver'in hikayesinin anlatıldığı portre haberimiz...
Porte - Zakar Tarver
Porte - Zakar Tarver
Portre - Mahmut Celaleddin Ökten
Portre - Mahmut Celaleddin Ökten
Karadenizli Halk Ozanı: Erkan Ocaklı
Karadenizli Halk Ozanı: Erkan Ocaklı
Türkiye'nin güldüren adamın duygulandıran sırrı
Türkiye'nin güldüren adamın duygulandıran sırrı
Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın anısına!
Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın anısına!
“7 güzel adam”ın ağabeyi
“7 güzel adam”ın ağabeyi
Sultan Selahaddin Eyyübi kimdir?
Sultan Selahaddin Eyyübi kimdir?
Kıbrıs kahramanı Fatin Rüştü Zorlu
Kıbrıs kahramanı Fatin Rüştü Zorlu
Hep Önce Vatan dedi
Hep "Önce Vatan" dedi
“Onbeşli” Eren Bülbül’ün hikayesi
“Onbeşli” Eren Bülbül’ün hikayesi
11 aylık şehit Bedirhan bebek anısına
11 aylık şehit Bedirhan bebek anısına
Filistin davasına sahip çıkan Faysal'a suikast
Filistin davasına sahip çıkan Faysal'a suikast
Daha Fazla Video Göster