Porte - Zakar Tarver

27 Mayıs Darbesi'nin unutturulmuş bir kurbanı Zakar Tarver! O, Demokrat Parti'nin Ermeni kökenli milletvekiliydi. Tarver, Yassıada'ya sevk edildikten kısa bir süre sonra vefat etti. Ölüm raporunda vefat sebebi kalp krizi yazıyordu. Ancak Tarver'in ölüm sebebinin görevli subaylar tarafından dövülmesi olduğu iddia edildi. İşte Doktor Zakar Tarver'in hikayesinin anlatıldığı portre haberimiz...