Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü. İnek Şaban, Salako, Kibar Feyzo, Hababam Sınıfı gibi pek çok tiplemesiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Kemal Sunal, vefatının 18. yılında çeşitli etkinliklerle anıldı. 55 yaşındayken hayata veda eden Yeşilçam'ın usta ismi Sunal'ın herkesten gizlediği bir sır vardı. Usta oyuncu o sırrını "Aslında 10 Kasım doğumluyum ama Atam'ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür..." sözleriyle anlatmıştı. Gülen yüzü ile milyonları kendine hayran bırakan usta komedyen Kemal Sunal 78. yaş gününde anıldı. İşte Türkiye'yi güldüren büyük usta Kemal Sunal'ın anısına hazırladığımız hayatını anlatan özel portre haberimiz...