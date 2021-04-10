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Bir siyaset dehası nizam-ül mülk | PORTRE - 10.04.2021

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Giriş: 10.04.2021 20:44
Güncelleme:10.04.2021 20:47
Nizam-ül mülk, Büyük Selçuklu Devleti sultanlarından Alparslan ve oğlu Melikşah'ın veziri... Usta bir devlet adamı... Bugün onun doğum günü.. 74 yıllık hayatını siyasete adamış usta isim Nizam-ül mülk, 10 Nisan 1018'de dünyaya geldi.. Haşşaşilerin lideri Hassan Sabbah'ı dönemsel olarak en iyi tanıyan kişiydi o... Hasan Sabbah'ın fedaisi tarafından şehit edilmeden önce kaleme aldığı siyasetname 1000 yıldır hala geçerliliğini koruyor. Nizam-ül mülk'ün anlatıldığı özel portre haberimiz...

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Bir siyaset dehası nizam-ül mülk
Bir siyaset dehası nizam-ül mülk
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