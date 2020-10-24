Yeni bir çağın ışıklarını yakmaya...

Bir yolculuktur hayat ama açılandan gitmek değil yepyeni bir yol açabilmektir. Yeni çağın kapıları dokunarak açılmaz, ülke yanarken ayaklarını uzatıp televizyon izlemek de değil. Omuzlarında asırlara dayanacak güç kalbinde iman ufkunda bir ulusun kaderini çizen yiğitlerle açılır. Sihre gerek yok inanmak yeter bir hayal etmek.