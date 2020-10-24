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Yemin olsun yolumuzdan dönmeyiz! - 24.10.2020

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Giriş: 24.10.2020 11:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz milletin egemen olduğu tam bağımsız tam demokratik ve müreffeh Türkiye istiyoruz. Bizim için esas olan milli güvenliğimiz huzurumuz ve hedeflerimizdir. El ele vererek güçlü ve bağımsız Türkiye mücadelesine devam edeceğiz.Erdem irade ve cesaretle davamızı 2023, 2053, 2071'e taşıyacağız. Yemin olsun yolumuzdan dönmeyiz. Yemin olsun hedeflerimizden vazgeçmeyiz. Rabbim davamızı birliğimizi partimizi aziz yolumuzu açık eylesin."
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