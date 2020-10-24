Ya istiklal ya ölüm!

Bugün ülkemiz aleyhinde yürütülen kampanyanın en önemli malzemelerinden birisi sivil katliam iftirasıdır. Türkiye tarihinin hiçbir döneminde sivil katliamı yapmamıştır ve yapmaz. Suriye konusunda utanmadan, sıkılmadan bizi sivil katliamı ile bizi itham edenlere şunu söylemek istiyorum, sivil katliamı görmek istiyorsanız Suriye'de Türkiye'nin ayak basmadığı yerlere bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Afganistan'a bakın, Arakan'a bakın, Yukarı Karabağ'a, Bosna'ya bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Türkiye'nin müdahalesinden önce Kıbrıs'a bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız hemen burnunuzun dibinde, neredeyse her gün Müslümanların sokaklarda taammüden öldürüldüğü Filistin'e bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız bölücü terör örgütünün kadın, çocuk, yaşlı demeden ülkemiz topraklarında 40 yıldır yaptığı terör eylemlerine bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız aynanın karşısına geçin ve tarih boyunca ellerinize bulaşmış olan masum kanlarına bakın. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan derlenen A Haber özel videosu.