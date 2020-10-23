23 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Özel Video Videoları Recep Tayyip Erdoğan: Hiç bir mazlumu zalimin pençesine terk etmeyeceğiz

Recep Tayyip Erdoğan: Hiç bir mazlumu zalimin pençesine terk etmeyeceğiz - 23.10.2020

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2020 16:53
Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen İstanbul mitinginde Necip Fazıl Kısakürek'in, "Şarkımız Bizim" şiirinden, "Kırılır da bir gün bütün dişliler. Döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler. Şenlenir evimiz barkımız bizim. Yokuşlar kaybolur çıkarız düze. Kavuşuruz sonu gelmez gündüze. Sapan taşlarının yanında füze. Başka alemlerle farkımız bizim. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman. Görürler nasılmış, neymiş kahraman. Yer ve gök su vermem dediği zaman. Her tarlayı sular arkımız bizim. Gideriz nur yolu izde gideriz. Taş bağırda, sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur, biz de gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim" dizelerini okudu.
Minik Rua ailesiyle buluşturuldu
Minik Rua ailesiyle buluşturuldu
'Hiç bir mazlumu zalimin pençesine terk etmeyeceğiz'
'Hiç bir mazlumu zalimin pençesine terk etmeyeceğiz'
Hayat bir film değil geleceğe cüret edin
Hayat bir film değil geleceğe cüret edin
Başkan Erdoğan Arif Nihat Asya'nın naatını okudu
Başkan Erdoğan Arif Nihat Asya'nın naatını okudu
A Haber haberin kanalı!
A Haber haberin kanalı!
Arakan'da Müslüman katliamını durdurun!
Arakan'da Müslüman katliamını durdurun!
Hayattan haberin olsun!
Hayattan haberin olsun!
Erdoğan'dan 15 Temmuz teşekkürü
Erdoğan'dan 15 Temmuz teşekkürü
Hayat kadar hızlı darbe!
Hayat kadar hızlı darbe!
Yemen savaşla boğuşuyor!
Yemen savaşla boğuşuyor!
Yemen şefkat eli bekliyor!
Yemen şefkat eli bekliyor!
Daha Fazla Video Göster