Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen İstanbul mitinginde Necip Fazıl Kısakürek'in, "Şarkımız Bizim" şiirinden, "Kırılır da bir gün bütün dişliler. Döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler. Şenlenir evimiz barkımız bizim. Yokuşlar kaybolur çıkarız düze. Kavuşuruz sonu gelmez gündüze. Sapan taşlarının yanında füze. Başka alemlerle farkımız bizim. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman. Görürler nasılmış, neymiş kahraman. Yer ve gök su vermem dediği zaman. Her tarlayı sular arkımız bizim. Gideriz nur yolu izde gideriz. Taş bağırda, sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur, biz de gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim" dizelerini okudu.