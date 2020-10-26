Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!

o alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdi, o yaradanın 'Habibim' diye seslendiği efendilerin efendisiydi. O hatem-ul enbiyaydı, o son peygamberdi, o miraçta peygamberlere namaz kıldıran imamdı, o insanlığın kılavuzuydu, rehberiydi, önderiydi. Onu ve ashabını aç bıraktılar, zulüm ettiler, işkencelerden geçirdiler, tahkir ettiler, dışladılar, toplumun dışına ittiler. Dayanamadı, o çok sevdiği, mükerrem sıfatlı Mekke'yi, evini, yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Sığındığı bir mağarada yol arkadaşı Hz. Ebubekir efendimiz, onun hüzünlendiğini görünce dudaklarından şu ilahi mesajlar döküldü; 'la tahzen innallahe meane-Korkma, çekinme, üzülme, hüzünlenme ye'se kapılma Allah bizimle beraberdir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tarihi açıklamalardan derlenen A Haber özel videosu...