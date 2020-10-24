Onlar şehitler!

Onlar bu vatan için şehit olan aslanlar onlar tıpkı Bedir'dekiler gibi. Onlar ecdadının gurur onlar Çanakkale'dekiler gibi cehennemi göğsünde söndürenler. Onlar kahraman ordunun kudretli yürekleri onlar Malazgirt'tekiler gibi hilalin neferleri. Onlar bu vatan için şehit olan aslanlar onlar tıpkı Bedir'dekiler gibi onlar tevhid için canlarından vazgeçenler. Onlar Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi ölümsüzleşenler.