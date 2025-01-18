NOSTAJİ| Arabesk müziğin ’baba’sı: Müslüm Gürses

Türk müziğinin en usta isimlerinden. Acılarla dolu bir hayat ve milyonların sevgilisi haline gelen bir yolculuk. Arabesk müziğinin kralı "Müslüm Güres". Şarkılarıyla dinleyenlerinin yüreğine dokundu. Konserlerinde izdiham yaşandı. Büyük acılarla dolu 60 yıllık hayatına 78 albüm ve 38 film sığdırdı. Kendi hayatı da filmlere konu oldu. "Müslüm baba" hayata veda etti ama parçaları bizlerin sesi olmaya devam ediyor.

Türk müziğinin en usta isimlerinden biri olan ve "Arabeskin Kralı" olarak anılan Müslüm Gürses, şarkılarıyla milyonların kalbine dokundu. Acılarla dolu hayatından derin izler taşıyan eserleri, dinleyenlerinin yüreğinde karşılık buldu.

78 albüm ve 38 filme imza atan Gürses, sanat hayatı boyunca konserlerinde izdiham yarattı, hayat hikayesi ise beyaz perdeye taşındı. "Müslüm Baba" hayata veda etmiş olsa da şarkıları, dinleyenlerinin sesi olmaya devam ediyor. Unutulmaz eserleri ve eşsiz yorumuyla Türk müziğinde her zaman hatırlanacak.