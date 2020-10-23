Minik Rua ailesiyle buluşturuldu

Başbakanlık Tanıtım ve Destek Fonunun katkıları ve Türk Kızılayının destekleriyle hazırlanan, "Özgürlüğe Kaçış" belgeselinin galası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Palas'ta yapıldı. Galada, Suriyeli kız çocuğu Rua, uzun süredir ayrı olduğu ablası, eniştesi ve ilk kez gördüğü 2,5 yaşındaki Sadi Şerafettin adlı yeğeniyle buluşturuldu.