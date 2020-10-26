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Küresel güç Türkiye! - 26.10.2020

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Giriş: 26.10.2020 14:36
Güncelleme:26.10.2020 14:37
Eğer bugün 81 milyon vatandaşı ve yüz milyonlarca kardeşiyle dimdik ayakta duran bir Türkiye varsa, bunun sebebi her hâl ve şart altında kendi yolunda yürümeyi başaran bir millet oluşumuzdur. Yeni dönemde Türkiye küresel bir güç öncü bir ülke olacaktır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın unutulmaz konuşmasından A Haber'in derlediği klip sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Küresel güç Türkiye!
Küresel güç Türkiye!
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