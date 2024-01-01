Kaybedilen şehitlerimiz için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tilavetiyle Fatiha ve Bakara Suresi

Hayatını kaybeden kahraman Mehmetçiklerimiz için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatiha Suresi ve Bakara Suresi’ni (1-5 Ayetler) tilavet ediyor. İşte Başkan Erdoğan’ın sakin ve içten sesiyle herkesi yolculuğa götürdüğü o Kur’an-ı Kerim tilaveti…