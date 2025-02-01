İshak Seydi köyünde bambaşka bir hayat var!

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Şehre Yakın programının bu haftaki durağında Kütahya’nın merkezine bağlı İshak Seydi Köyü’ne konuk oldu. Ekibimiz, doğayla iç içe, tarım ve hayvancılıkla uğraşan köy halkının günlük yaşamına tanıklık etti. Geleneksel yöntemlerle yapılan tarım çalışmalarına katılan ekibimiz, köyde yetişen doğal ürünleri yerinde deneyimledi. Şehir hayatının stresinden uzak, huzurun ve emeğin ön planda olduğu bu özel yolculuğun tüm detayları Şehre Yakın programında.

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