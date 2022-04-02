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Gündem Özel | Küresel ekonomi nereye gidiyor?

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Giriş: 02.04.2022 00:59
A Haber’de ekranlara gelen Gündem Özel’in 1 Nisan 2022 Cuma günkü yayınında Türkiye ve dünya gündeminde yer alan sıcak gelişmeler yorumlandı. Programda; Küresel ekonomi nereye gidiyor? Ekonomide yeni rotayı Ukrayna-Rusya savaşı mı belirleyecek? Putin Ukrayna'da tuzağa mı düştü, kim kazanacak kim kaybedecek? Rusya hedef büyüterek hata mı yaptı? Rus çekilmesi ne anlama geliyor? sorularına yanıt arandı. Gündem Özel programının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.
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Gündem Özel | Küresel ekonomi nereye gidiyor?
Gündem Özel | Küresel ekonomi nereye gidiyor?
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