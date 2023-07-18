18 Temmuz 2023, Salı
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Gündem Özel - Körfez turu ekonomiye ne katacak?
A Haber’de yayınlanan 17 Temmuz 2023 tarihli Gündem Özel programında, Türkiye’de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Programda, “Körfez turu ekonomiye ne katacak? Hangi ülke ile, kaç anlaşma imzalanacak? Körfez çıkarmasının kodları neler? Kaç milyar dolar yatırım gelecek, hangi anlaşmalar masada? Körfez’de hangi askeri anlaşmalar olacak?” soruları yanıt buldu…