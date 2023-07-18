18 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Özel Video Videoları Gündem Özel - Körfez turu ekonomiye ne katacak?

Gündem Özel - Körfez turu ekonomiye ne katacak?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.07.2023 01:50
A Haber’de yayınlanan 17 Temmuz 2023 tarihli Gündem Özel programında, Türkiye’de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Programda, “Körfez turu ekonomiye ne katacak? Hangi ülke ile, kaç anlaşma imzalanacak? Körfez çıkarmasının kodları neler? Kaç milyar dolar yatırım gelecek, hangi anlaşmalar masada? Körfez’de hangi askeri anlaşmalar olacak?” soruları yanıt buldu…
Gündem Özel
Gündem Özel
Türkiye’nin en karanlık gecesi 15 Temmuz
Türkiye'nin en karanlık gecesi 15 Temmuz
Can pahasına darbeye karşı mücadele!
Can pahasına darbeye karşı mücadele!
Gündem Özel
Gündem Özel
İşte Başkan Erdoğan mücadeleyle dolu siyasi hayatı...
İşte Başkan Erdoğan mücadeleyle dolu siyasi hayatı...
Bir zamanlar Türkiye manzarası!
Bir zamanlar Türkiye manzarası!
İzmir’de kentsel dönüşüm sorunu
İzmir'de kentsel dönüşüm sorunu
HDP masada olacak mı olmayacak mı?
HDP masada olacak mı olmayacak mı?
Bir kez daha zaferle müjdele Ya Rab!
"Bir kez daha zaferle müjdele Ya Rab!"
Cesaretiyle şahlanan bir gelecek
Cesaretiyle şahlanan bir gelecek
Çalışmakla geçen bir ömür
Çalışmakla geçen bir ömür
Asla unutulmayacak zafer!
Asla unutulmayacak zafer!
Daha Fazla Video Göster