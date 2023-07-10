Gündem Özel - Başkan Erdoğan Biden ile ne görüştü?

A Haber’de yayınlanan 09 Temmuz Pazar günü yayınlanan, Gündem Özel programında DSP Genel Başkanı Önder Aksal program konuğu oldu. Gündem Özel’de dünya ve Türkiye’de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Programda, "CHP’de kim kiminle yürüyor? Başkan Erdoğan, Biden ile ne görüştü? Yerel seçimlerde yeni ittifaklar olur mu? NATO’nun genişlemesi dengeleri nasıl değiştirir?” soruları yanıt buldu.