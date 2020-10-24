Bugün Türkiye, tarihinden aldığı güçle her alanda büyük bir mücadele içindedir. Bu mücadele öyle kutludur ki her türlü hesabın üzerindedir, öyle olmak durumundadır. Hiçbir siyasi ve ekonomik çıkar, bizi Hakkı söylemekten, Hakkın yanında yer almaktan, mazluma ve mağdura destek vermekten alıkoyamaz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tarihi açıklamalardan derlenen A Haber özel videosu...