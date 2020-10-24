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Geleceğe cüret et! - 24.10.2020

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Giriş: 24.10.2020 09:12
Tarihimizde Anadolu yürüyüşünün başladığı andan geleceğe, yeni bir çağ açma zamanı... Çağı değiştirmek isteyen Türk ulusu, dünyanın yeni düzeninde yerini almak üzere. A Haber'in "Geleceğe cüret et" isimli yeni klibinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Davamızı 2023, 2053, 2071'e taşıyacağız. Yemin olsun yolumuzdan dönmeyiz." sözlerine yer verildi.
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