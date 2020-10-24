Geleceğe cüret edin!

Büyük mezarların üstünde büyük vatanlar vardır. Büyük ölüleri olmayan milletler ebedi olamazlar. Halime Kocabıyık, tarihte geçen ismiyle Halime Çavuş, 1898'de Kastamonu Merkez'e bağlı Duruçay Köyü'nde doğdu. Kurtuluş Savaşı yıllarında erkek kılığına girip vatan için düşmanlara karşı savaştı. Adam anam. Kazandığımız sadece Cumhuriyet değil birliğimizdi. Sonradan ikilik kiri yavaş yavaş sokuldu kanımıza. Dar ağacına nice 3 fidanlar gönderdik. Arkasından müjde gibi gelen darbeler sonra koalisyonlar, enflasyonlar, terör derken yine gelen darbeler darbecikler. Tevhidin yoğurduğu bu toprakları ikilik kiri sarınca bize hasta adam dediler ve her seferinde bir planla geldiler. Bir gece birlik olunca geldikleri gibi gittiler. İşte A Haber'in çok ses getiren o klibi.