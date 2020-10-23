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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatanına sahip çıkan milletimin tüm fertlerine teşekkür ediyorum - 23.10.2020

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Giriş: 23.10.2020 16:10
Güncelleme:23.10.2020 16:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz gecesi bu hilal uğruna batan tüm güneşlerimize, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar bizim güneşlerimizdi. O gece yaralansa da eğilmeyen tüm başlara şükranlarımı sunuyorum. Milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Özgürlüğüne, ezanına, bayrağına, vatanına, devletine, geleceğine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine teşekkür ediyorum." dedi.
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