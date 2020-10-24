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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Tüm kadınlarımızı gönülden kutluyorum - 24.10.2020

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Giriş: 24.10.2020 09:42
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "8 Mart'ın birlik, beraberlik ve kardeşlik günü olması için çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum. Emeğiyle, alın teriyle, şefkatiyle, yüreğinin genişliğiyle dünyayı bizim için güzelleştiren, yaşanabilir hale getiren tüm kadınlarımıza ve annelerimize selamlarımı gönderiyorum. Siz varya siz, vatanımızı Anadolu, devletimizi devlet ana, toprağımızı toprak ana yapan tüm kadınlarımızı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.
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