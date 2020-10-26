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Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir - 26.10.2020

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Giriş: 26.10.2020 10:19
A Haber, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi konuşmalarından derlediği bir klip hazırladı. Klip sosyal medyaya damga vurdu. Klipte Başkan Erdoğan'ın Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu fetih sadece toprakların sadece coğrafyanın fethi değildir. Asıl fetih gönüllerin fethidir. Zihinlerin fethidir. Bugün Türkiye tarihinden aldığı güçle her alanda büyük bir mücadele içindedir. Bu mücadele sıradan bir mücadele değildir. Bu mücadele öyle kutludur ki her türlü hesabın üzerindedir. Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar bizi hakkı söylemekten hakkın yanında yer almaktan mazluma ve mağdura destek vermekten alıkoymaz!" ifadeleri yer aldı.
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