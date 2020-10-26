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Batılılar istiyor ki Türkiye boyun eğsin! - 26.10.2020

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Giriş: 26.10.2020 14:11
Batılılar istiyorlar ki Türkiye onlar ne istiyorsa ne arzu ediyorsa ne talep ediyorsa hemen sorgusuz sualsiz bunu yerine getirsin. İstiyorlar ki sadece onların çıkarları masada olsun, biz fedakarlıka bulunalım. İstiyorlar ki bize ne kadar haksızlık yapılıyorsa yapılsın, verilen sözler ne kadar çiğnenirse çiğnensin sesimizi çıkarmayalım, boynumuzu büküp oturalım. İstiyorlar ki onlar bizim vatandaşlarımızı istedikleri gibi, kendilerinin ajanları ülkemizde istedikleri gibi cirit atsınlar, buna mukabil biz hiçbir bir şey yapmayalım. İstiyorlar ki attıkları her tokadın ardından cevap vermek bir yana diğer yanağımızı dönelim. Kusura bakmasınlar artık öyle bir Türkiye yok. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tarihi açıklamalarla ilgili A Haber özel bir video hazırladı.
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