24 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Özel Video Videoları Anneliğin siyaseti yoktur!

Anneliğin siyaseti yoktur! - 24.10.2020

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.10.2020 16:42
Öküzünü vereceksin dediler hiç itiraz etmedi kara sabanın önüne kendisi geçti tarlasını sürdü öküzünü verdi. Buğdayından tavuğundan horozundan pay vereceksin denildi bağrına taş bastı midesine taş bağladı varını yoğunu verdi. Biricik evladını yüreğinin parçasını askere gönderdi tabutun içerisinde geri getirdi. Vatan sağ olsun dedi kaderine razı oldu. Ama yol istedi yol yapmadılar, hastane istedi hastane yapmadılar. Okul istedi okul yapmadılar. Doktor, hemşire, öğretmen istedi göndermediler. Hani o acıklı türküde diyor ya "Şavata'tan Ankara'ya ses gitmiyor. Bizim gitmeye hiç kuvvetimiz yetmiyor. Malımız yok, yolumuz yok.  Ankara'ya ses verecek dilimiz yok. Bu ne biçim memlekettir oy?" diyor ya işte bu millet asırlarca inim inim inledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından A Haber ekibi özel bir klip hazırladı.
Anneliğin siyaseti yoktur!
Anneliğin siyaseti yoktur!
Allah kimseye evlat acısı göstermesin
Allah kimseye evlat acısı göstermesin
Oğlum gelse bağrıma basarım ama...
Oğlum gelse bağrıma basarım ama...
Ne mutlu bana iyi bir evlat yetiştirmişim!
Ne mutlu bana iyi bir evlat yetiştirmişim!
Geleceğe cüret edin!
Geleceğe cüret edin!
Biz değil miydik?
Biz değil miydik?
Anneliğin ideolojisi yoktur!
Anneliğin ideolojisi yoktur!
Suriye'de çocuk olmak!
Suriye'de çocuk olmak!
Korkma!
Korkma!
15 Temmuz'da büyük bir destan yazıldı
15 Temmuz'da büyük bir destan yazıldı
Başkan Erdoğan'ın sesinden 'Ey sevgili' şiiri
Başkan Erdoğan'ın sesinden 'Ey sevgili' şiiri
Tankın önünde duran inancın adı Türkiye
Tankın önünde duran inancın adı Türkiye
Daha Fazla Video Göster