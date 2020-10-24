Anneliğin siyaseti yoktur!

Öküzünü vereceksin dediler hiç itiraz etmedi kara sabanın önüne kendisi geçti tarlasını sürdü öküzünü verdi. Buğdayından tavuğundan horozundan pay vereceksin denildi bağrına taş bastı midesine taş bağladı varını yoğunu verdi. Biricik evladını yüreğinin parçasını askere gönderdi tabutun içerisinde geri getirdi. Vatan sağ olsun dedi kaderine razı oldu. Ama yol istedi yol yapmadılar, hastane istedi hastane yapmadılar. Okul istedi okul yapmadılar. Doktor, hemşire, öğretmen istedi göndermediler. Hani o acıklı türküde diyor ya "Şavata'tan Ankara'ya ses gitmiyor. Bizim gitmeye hiç kuvvetimiz yetmiyor. Malımız yok, yolumuz yok. Ankara'ya ses verecek dilimiz yok. Bu ne biçim memlekettir oy?" diyor ya işte bu millet asırlarca inim inim inledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından A Haber ekibi özel bir klip hazırladı.