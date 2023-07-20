20 Temmuz 2023, Perşembe
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Aklın Yolu | Ekrem İmamoğlu'ndan “gizli” toplantı! Hedef Kemal Kılıçdaroğlu…
A Haber’de Gökhan Kurt’un sunumuyla canlı olarak ekranlara gelen ‘Aklın Yolu’ programında; CHP’li İBB Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “darbe” amaçlı internete sızan "gizli" toplantısı ve yankıları ele alındı. Ayrıca Başkan Erdoğan’ın Körfez çıkarması kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretleri yorumlandı. İşte programın tamamı…