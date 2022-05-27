AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Yine birileriyle darbe planları mı yapıyorlar da ‘kaçacak’ diyorlar!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, A Haber’de canlı olarak yayınlanan Gündem Özel programına konuk oldu. Kabaktepe, siyaset gündemine dair açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan için "kaçacak" yalanı ile ilgili sert yanıtlar veren Kabaktepe, “Bu gülünecek ifadedir. Yaptığını başkası yapacak diye anlatıyor. Başkan Erdoğan, darbeleri gördü, 15 Temmuz'u gördü ve kaçmadı. Başkan Erdoğan amasız ve fakatsız tüm darbelerin önünde duran tek kişi. Başkan Erdoğan, 28 Şubat'ta da kaçmadı, diğerlerinde de kaçmadı. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da tankların arasından nasıl kaçtığı ortada. Yine birileriyle darbe planları mı yapıyorlar da 'kaçacak' diyorlar. 15 Temmuz'da kaçmadığımız gibi bu topraklarda ve milli iradenin yanında yer alacağız.” dedi.

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