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15 Temmuz şehidi Ömer Takdemir'in annesi Ayfer Takdemir: Ne mutlu bana iyi bir evlat yetiştirmişim - 24.10.2020
15 Temmuz darbe girişiminde vatan için kahramanca mücadele vererek kendilerini siper eden gençlerin anneleri, diğer şehit anneleriyle aynı hisleri paylaşıyor. FETÖ hainlerine direnmek için hiç düşünmeden Akıncılar Üssü'ne koşan Ömer Takdemir, şehadeti tattığında henüz 20 yaşındaydı. Annesi Ayfer Takdemir'in duygulandıran sözleri...