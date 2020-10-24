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15 Temmuz şehidi Lokman Biçinci'nin annesi Güldane Biçinci oğlunu anlattı - 24.10.2020
15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün şehit ettiği kahramanlardan biri de 25 yaşındaki Lokman Biçinci'ydi... Darbecilerin Akıncı Üssü'nde toplandığını öğrenir öğrenmez ailesinden helallik alıp sokağa fırladı. Sabaha karşı da şehit düştü. Kazan'a Kahramankazan adını verdiren şehitlerden Lokman Biçinci'yi annesi böyle anlattı.