A Haber’de yayınlanan Gökhan Kurt'un sunumuyla ekrana gelen Memleket Meselesi programında 12 Ağustos 2025 tarihli yayınında "İran: Suyumuz yok - İsrail: Rejimi devirin, Netanyahu'dan sürahide su ile İran'a mesaj, Su savaşları patladı patlayacak, İsrail o ülkelerin suyuna nasıl çöktü?, İzmir'de alevlerle savaş, Su-Koridor-Kanal savaşları dönemi mi?, Katil Netanyahu işgal planını açıkladı, Türkiye'nin caydırıcı gücü: Yerli silahlar" başlıkları ele alındı.