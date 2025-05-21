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Memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur maaş zammı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.05.2025 01:13
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 20 Mayıs tarihli yayınında "Memur maaş zammı ne kadar olacak?, Kulislere göre yeni maaş düzenlemesi ne olur?, Özgür Özel neden provokasyon peşinde?, Çelik: Dünya liderleri çözümü Erdoğan'da arıyor, Erdoğan Süper Ligde Özel amatörde bile değil, Rubio neden Suriye'de iç savaş dedi?, Suriye çökebilir sözü uyarı mı tehdit mi?, ABD'li dergiden Güçlü Erdoğan analizi, İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem" başlıklara yanıt arandı.
Memur maaş zammı ne kadar olacak?
Memur maaş zammı ne kadar olacak?
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