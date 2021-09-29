Memleket Meselesi - Yurt provokasyonu 'yeni kalkışma planı' mı?

Cansın Helvacı'nın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu akşam gündemin öne çıkan konuları yorumlandı. Programda yurt provokasyonu 'yeni bir kalkışma planı' mı? Muhalefet öğrenciler üzerinde ne planlıyor? Öğrenciler üzerinde kimler 'siyasi rant' peşinde? Marketler arasındaki fiyat uçurumun sebebi ne? Aynı ürün farklı marketlerde neden pahalı? İdlib sahada mı, masada mı? Erdoğan ve Putin'in Soçi görüşmesinde neler konuşulacak? HDP, Millet İttifakı'na katılmak için şartlarını açıkladı. Peki HDP'nin şartları neler? Tüm bu sorular 28 Eylül 2021 - Salı akşamı yayınlanan programda yanıt buldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN