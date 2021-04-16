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Memleket Meselesi | Yunanistan ne yapmak istiyor? - 16.04.2021
A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu hafta "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyaretinin perde arkası, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler, Türkiye-Mısır ilişkilerinde son durum, Başika kampındaki Türk askeri üssüne saldırıyla ne hedefleniyor?" sorularına yanıt arandı. 15 Nisan 2021 Perşembe canlı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr/programlar sayfamız üzerinden yeniden tek parça izleyebilirsiniz.