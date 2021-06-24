Memleket Meselesi | Yılmaz Özdil - Uğur Dündar birbirine girdi! CHP medyasında skandal...

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 23 Haziran 2021 tarihli yayınında; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ''AB'den söz aldım'' ifadeleri, A Haber neden hedefte? Meral Akşener’in medya tezatı, “Ajans siyaseti” yeni dizayn planı mı?, Yılmaz Özdil - Uğur Dündar tartışmasıyla alevlenen CHP medyasındaki kara para skandalı, gazetecilik kılıfıyla “kara para aklama” mı? konuları ele alındı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.

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