03 Mayıs 2023, Çarşamba
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Memleket Meselesi - Yeni petrol rezervi ceplere nasıl yansıyacak?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi'nde Cumhur İttifakı ve 7’li koalisyonda yaşanan son gelişmeler masaya yatırıldı. Programda, "Gabar'da yeni petrol mü keşfedildi? Yeni petrol rezervi ceplere nasıl yansıyacak? İlk petrolü rafineriye sevk ettik mi? HDP-Kandil ne istedi, Kılıçdaroğlu ne verdi? " sorularına yanıt arandı. İşte 03 Mayıs 2023 Salı akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programının tamamı...