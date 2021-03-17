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Memleket Meselesi | Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin kapatılması için AYM'de kapatma davası açtı - 17.03.2021

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Giriş: 17.03.2021 23:59
Güncelleme:18.03.2021 00:09
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. Bu önemli haber A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında İstanbul 2 No’lu Barosu Başkan Adayı Av. Yasin Şamlı, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı / AK Parti Milletvekili Bekir Bozdağ ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu tarafından yorumlandı. İşte 17 Mart 20121 tarihli Memleket Meselesi programının tamamı…
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