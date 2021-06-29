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Memleket Meselesi - Yalan haberlerle ne yapılmak isteniyor?

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Giriş: 29.06.2021 01:29
Güncelleme:29.06.2021 01:31
Gökhan Kurt'un sunduğu "Memleket Meselesi" programında bu hafta CHP medyasında silahlı yalan haber, Yalan haberlerle ne yapılmak isteniyor? Kılıçdaroğlu özür dileyecek mi? Psikolojik harekat mı? Muhalefet yalan haberin neresinde? Siyasi parti mi, terör örgütü uzantısı mı? sorularına yanıt arandı. 28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlanan programı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.
Memleket Meselesi - Yalan haberlerle ne yapılmak isteniyor?
Memleket Meselesi - Yalan haberlerle ne yapılmak isteniyor?
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