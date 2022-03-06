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Memleket Meselesi - Ukrayna'da yıpratma savaşı mı?

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Giriş: 06.03.2022 01:33
Güncelleme:06.03.2022 01:33
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 5 Mart 2022 tarihli yayında Rusya-Ukrayna savaşının 10. gününde yaşanan gelişmeler ele alındı. Programda Ukrayna'da yıpratma savaşı mı?  Rusya ve NATO'nun kırmızı çizgisi ne? Zelenskiy'nin NATO eleştirileri kime mesaj? Ukrayna'da yıpratma savaşı mı? Kuzey'de siyasi fay kırıldı mı?  Moskova'nın Kiev tezleri neler?  Odessa'ya büyük tarruz hazırlığı mı? sorularına yanıt arandı. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...
Memleket Meselesi - Ukrayna’da yıpratma savaşı mı?
Memleket Meselesi - Ukrayna'da yıpratma savaşı mı?
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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