Memleket Meselesi - Ukrayna’da yıpratma savaşı mı?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 5 Mart 2022 tarihli yayında Rusya-Ukrayna savaşının 10. gününde yaşanan gelişmeler ele alındı. Programda Ukrayna'da yıpratma savaşı mı? Rusya ve NATO'nun kırmızı çizgisi ne? Zelenskiy'nin NATO eleştirileri kime mesaj? Ukrayna'da yıpratma savaşı mı? Kuzey'de siyasi fay kırıldı mı? Moskova'nın Kiev tezleri neler? Odessa'ya büyük tarruz hazırlığı mı? sorularına yanıt arandı. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...