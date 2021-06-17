Memleket Meselesi - "Türkiye'yi karıştırın" talimatı nereden?

A Haber ekranında Orhan Sali'nin sunumuyla yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu hafta İzmir'de HDP binasına yönelik silahlı saldırının perde arkasında yaşananlara yanıt arandı. "Türkiye'yi karıştırın" talimatı nereden geldi? Saldırının arka planında kim ya da kimler var? PKK elebaşının "Muhalefet yüklenseydi iktidar düşebilirdi" sözleriyle kimleri işaret etti? Tüm bu soruların yanıt bulduğu 17 Haziran 2021 Perşembe günü ekrana gelen programın tekrarını yeniden sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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