Memleket Meselesi-Türkiye’ye yönelik yeni kumpas mı?

A Haber’de 28 Ağustos 2022 Pazar akşamı Merve Türkay’ın sunumuyla ekranlara gelen “Memleket Meselesi” programında, "Yunanistan gerilimi neden tırmandırıyor? İki NATO ülkesi savaşır mı? ABD Dedeağaç'a neden silah depoladı? Türkiye'ye yönelik yeni kumpas mı? " sorularına yanıt arandı. Programda uzman konuklar Türkiye ve dünya gündemine dair konular ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...