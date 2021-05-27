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Memleket Meselesi | Türkiye’nin uyuşturucu ve suç örgütleriyle mücadelesi - 26.05.2021

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Giriş: 27.05.2021 01:01
Güncelleme:27.05.2021 01:08
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nde gündeme damga vuran konular masaya yatırıldı. Programda; muhalefete "erken seçim" talimatı nereden geldi?, Türkiye’nin uyuşturucu ve suç örgütleriyle mücadelesi, Ali Babacan'ın "ihanet" itirafı, 2018 seçim sürecinde neler yaşandı? soru ve başlıkları irdelendi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Akşam Gazetesi Yazarı Turgay Güler, Eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı önemli yorumlarda bulundular. İşte 26 Mayıs 2021 tarihli Memleket Meselesi programının tamamı…
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