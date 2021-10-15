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Memleket Meselesi | Türkiye'nin olası Suriye harekatı nereye olacak?

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Giriş: 15.10.2021 00:01
A Haber’de canlı yayınlanan Memleket Meselesi’nin 14 Ekim 2021 tarihli yayınında; Tel Fırat’a operasyon hazırlığı var mı?, Olası Suriye harekatı nereye olacak?, Muhalefetin “KHK’lılara af” açıklaması kime mesaj?, Af vaadinin arka bahçesi FETÖ mü? Türkiye’nin terörle mücadele hamlelerinde “Millet İttifakı” nerede? sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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Memleket Meselesi | Türkiye’nin olası Suriye harekatı nereye olacak?
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