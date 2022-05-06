06 Mayıs 2022, Cuma
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Memleket Meselesi | Türkiye’nin göç ve göçmen meselesi
A Haber’de 5 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan Memleket Meselesi programında Türkiye’nin göç ve göçmen meselesi enine boyuna ele alındı. Programa katılan Prof. Dr. Yasin Aktay, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, AK Parti Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ve Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak önemli yorumlarda bulundular. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.