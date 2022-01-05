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Memleket Meselesi - Türkiye ne üretiyor?

A Haber
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Giriş: 05.01.2022 01:49
Cansın Helvacı'nın sunumuyla A Haber ekranında canlı yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu hafta gündemin öne çıkan önemli konuklarını alanlarında uzman isimler değerlendirdi. "Yeni model" ekonomiye nasıl katkı sağlıyor? Kur korumalı TL mevduatı sistemi şu ana kadar vatandaşa ne kadar kazandırdı? Türkiye ne üretiyor? Tüm bu soruların yanıtı 04 Ocak 2022 - Salı akşamı yayınlanan programda bulabilirsiniz.

Türkiye ne üretiyor?
Türkiye ne üretiyor?
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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