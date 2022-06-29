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Memleket Meselesi | Türkiye – İsveç – Finlandiya’dan Madrid'de 4'lü zirve mutabakatı

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Giriş: 29.06.2022 01:11
Güncelleme:29.06.2022 01:12
Madrid’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalandı. A Haber’de ekranlara gelen Memleket Meselesi programında anlaşmanın maddeleri ve perde arkasındaki detaylar ele alındı. 28 Haziran 2022 tarihli programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.
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