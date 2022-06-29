29 Haziran 2022, Çarşamba
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Memleket Meselesi | Türkiye – İsveç – Finlandiya’dan Madrid'de 4'lü zirve mutabakatı
Madrid’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalandı. A Haber’de ekranlara gelen Memleket Meselesi programında anlaşmanın maddeleri ve perde arkasındaki detaylar ele alındı. 28 Haziran 2022 tarihli programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.