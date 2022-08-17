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Memleket Meselesi | Türkiye ile Suriye arasındaki diyalog hangi koşullarda başlar?

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Giriş: 17.08.2022 01:47
Güncelleme:17.08.2022 01:51
A Haber’de 16 Ağustos 2022 Salı günü yayınlanan Memleket Meselesi programında; “Türkiye ile Suriye arasında yeni dönem mi başlıyor?, Suriye'deki saha masaya nasıl yansır?, Şam ile diyalog süreci neye göre, nasıl şekillenecek?, Türkiye ile Suriye arasındaki diyalog hangi koşullarda başlar?” sorularına yanıt arandı. Programa katılan konuklar konuya dair önemli yorumlarda bulundu. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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