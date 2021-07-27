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Memleket Meselesi | Tunus'taki darbe girişiminin perde arkasında neler var? | Medyada "yabancı fon" tartışması

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Giriş: 27.07.2021 01:17
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında dünya ve Türkiye gündemine damga vuran konular ele alındı. Programda; medyada "yabancı fon" tartışması irdelendi ve gerçekler tablolar üzerinde deşifre edildi. Memleket Meselesi’nde Tunus'taki darbe girişiminin perde arkasında neler var? Tunus’ta kimler mücadele içerisinde? Tunus’taki darbede “BAE izi” mi? Tunus’ta “Mısır senaryosu” mu? Akdeniz-Ege'deki "savaş ittifakı" ne istiyor? Neyin hazırlığı yapılıyor? Bölgeye yığınağın sebebi "savaş hazırlığı" mı? soruları soruldu. Memleket Meselesi’nin 26 Temmuz 2021 tarihli yayınının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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